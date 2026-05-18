山東省淄博市の八大局便民市場にある淄博串焼きの専門店「阿淄焼烤」内で行われている参加型パフォーマンス。（４月３０日撮影、淄博＝新華社記者／邵魯文）【新華社済南5月18日】中国山東省淄博（しはく）市の観光スポット、八大局便民市場にある地元名物料理、淄博串焼きの専門店「阿淄焼烤」は、夜になると満席となる。360度の全方位型ステージでは、古風な踊りや歴史