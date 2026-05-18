１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展で比較展示された中山王国遺跡（左）と海昏侯国遺跡出土の金餅（きんぺい、金貨）。（南昌＝新華社配信）【新華社南昌5月18日】中国漢代の諸侯「海昏（かいこん）侯」の墓の出土品などを展示する江西省南昌市の南昌漢代海昏侯国遺跡博物館で15日、特別展「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」が始まった。海昏侯墓と中山王墓（河北省）という二つ