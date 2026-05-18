愛知県東海市で13日未明、見通しのよい直線道路で歩行者がはねられ死亡したひき逃げ事故で、71歳の男が逮捕された。事故の一部始終を捉えた防犯カメラ映像には、フロントガラスが大きく破損したまま、減速することもなく平然と走り去る異様な様子が映っていた。容疑者は「何にぶつかったか覚えていない」と一部否認しており、専門家は高齢ドライバー特有の心理状態が影響した可能性を指摘している。ガラス割れたまま“平然”と走行