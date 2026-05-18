FNNは、5月17日までの2日間、世論調査を行いました。高市内閣の支持率は、先月より約2ポイント下がって68％でした。 調査は、5月16・17日に電話調査（RDD 固定+携帯）し、全国の18歳以上の男女1001人に回答いただきました（国勢調査結果をもとに抽出・補正）。（1）内閣支持率高市内閣を「支持する」と答えた人の割合は、4月（70.2％）より2.2ポイント下がり68％でした。「支持しない」は4月（25.1％）より1.1ポイント上がり