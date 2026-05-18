熱狂的な阪神タイガースファンとしても知られる、俳優・作家・歌手の中江有里（52）が17日、自身のインスタグラムを更新。甲子園球場のスタンドで観戦仲間たちとの楽しげな集合ショットを披露した。【写真】「もう地元」観戦仲間たちとの“仲良しショット”を披露した中江有里中江は「気温30℃越え（体感）のライトスタンド！仲間のみなさんと。六甲おろし歌えなかったよー いただきもののかき氷に、父手作りのフルーツコンポ