お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子（41）が18日までにアメーバオフィシャルブログを更新。今月の“ダイエット宣言”後の様子を報告し、ヘルシーな移動中の食事や体重グラフを公開した。ファンからは「私も見張って貰いたい」「2キロも減っていて、素晴らしい」など応援の声が寄せられている。【写真】ダイエット宣言後の体重グラフを公開した江上敬子江上のブログでは、2020年9月に誕生した長男“とっちゃん”や、22年10月に誕