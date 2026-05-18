高校生など21人が死傷した福島県の磐越自動車道のバス事故で、警察は18日、容疑者の男を現場に立ち会わせて実況見分を行いました。FTV丹治響貴記者：高速道路の交通規制を行って、若山容疑者を交えた実況見分が行われています。実況見分に立ち会ったのは、過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者です。若山容疑者は、これまでの調べに「カーブを曲がり切れなかった。速度の見極めが甘かった」などと供述しています。実況