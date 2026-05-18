さらば青春の光・森田哲矢と、ポップスピアニストのハラミちゃんが、音楽アーティストを招き、“ついついやってしまう言動”からゲストの知られざるパーソナリティーを紐解いていく月イチの音楽トークバラエティ「音バナ♪ついつい」（ABCテレビ）。5月17日（日）放送回には、キング・オブ・ヒップホップ、AK-69をゲストに迎えた。 【TVer】「俺、ついつい着がちなんです」とAK-69が明かしたものって？