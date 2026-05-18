映画プロデューサーの紀伊宗之が代表取締役CEOを務めるK2 Picturesがフランス・カンヌのJWマリオット・カンヌで現地時間17日、自社の新作ラインナップ発表会見を行った。【画像】この記事に関連するそのほかの写真会見では、紀伊氏が、コーポレートコピー「ATTACK.」を発表。「遠回りでも、困難でも、まだ誰も踏み込んでいない道を選ぶ」という理念を掲げ、既存の価値観や境界線に挑みながら、世界へ向けて新たな映画体験を発