札幌地検が、北海道浦河町職員による収賄事件について、札幌地裁の判決に「誤り」があるとの理由で控訴していたことが18日、分かった。被告に課した追徴金について、下2桁が地検の求刑内容と入れ替わっていた。札幌地裁は「個別の裁判に関する事項であり、コメントは差し控える」としている。判決などによると、浦河町建設課に勤務していた附田賢太被告は2023年11月から、町が発注する工事の指名競争入札で予定価格を土木会社