今年6〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーの26名が、5月15日についに決定。森保一監督の会見コメント、これまでの出場歴などから、ポジション別に序列や起用法を考察する。【画像】第二次森保ジャパンの全試合フォーメーション図シャドーは森保監督が最も人選で頭を悩ませたポジションだろう。昨年12月に南野拓実（モナコ）が左膝前十字靭帯を断裂すると、今年3月のイ