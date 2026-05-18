俳優浅野忠信（52）が18日、インスタグラムを更新。カンヌ映画祭参加を報告した。浅野は、岨手由貴子監督、岸井ゆきのとのスリーショットをアップし「カンヌ映画祭で『すべて真夜中の恋人たち』のワールドプレミア上映を無事終えましたたくさんのすてきなリアクションをいただけて感無量です！」と記した。浅野のスーツ姿で抜群のスタイルに、フォロワーからは「かっこよすぎます！！」「足が長い！！」などのコメントが寄せられた