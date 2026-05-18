楽天銀行が４日ぶりに急反発している。読売新聞オンラインは１７日、「みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）が楽天銀行に出資する方向で調整していることがわかった」と報じた。みずほフィナンシャルグループは楽天グループとすでに金融事業で提携関係にあるが、楽天が今秋にも行う事業再編にあわせて新たに出資を行う方向と伝えている。これを手掛かりとして楽天銀に買い注文が集まった。楽天銀は１８日、報