関東電化工業はストップ高カイ気配。前週末１５日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を９５０億円（前期比４５．３％増）、営業利益を１００億円（同８２．５％増）と発表。前期に続き大幅な利益成長が続く見通しを示した。精密化学品の販売数量増加や一部製品の価格修正効果を織り込んだ。配当予想も３６円（前期２０円）と増額した。これを好感した買いが膨らんでいる。 なお、同時に発表した２６年３月