技術承継機構は続急騰し、ストップ高となる前営業日比３０００円高の１万６２８０円に買われた。前週末１５日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が６２億７５００万円（前年同期比２．４倍）、営業利益が９億６００万円（同３．１倍）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。同社は製造関連企業のＭ＆Ａ及び買収企業の経営支援を展開する。１～３月期