「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で、ギフティが「買い予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でギフティは続伸。同社は１３日、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は３７億２２００万円（前年同期比０．８％増）、営業利益は８億２００万円（同２２．１％減）だった。スマートフォンなどのオンライン上で送付・使用できるｅギフ