ユー・エム・シー・エレクトロニクスは急落し、年初来安値を更新した。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１５０億円（前期比２．０％増）、営業利益予想は８億円（同３３．９％減）、最終損益予想は４億円の赤字（前期は２億８３００万円の黒字）としており、これを嫌気した売りが出ている。中国拠点における日系顧客の市場