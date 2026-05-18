福井県の水産高校の生徒たちが、途方もない宇宙食開発に挑むドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／以下、『サバ缶』）。本作では14年間にも及ぶ果てしない道のりを試行錯誤しながら進んでいく彼らの軌跡が、何世代にもわたり描かれていく。 参考：早瀬憩、坂口健太郎主演『私はあなたを知らない、』で初のヒロインに「大きな挑戦になる」 NASAが宇宙食を作るために考案した食品衛生管理システム「HACCP」の認証を