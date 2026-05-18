民間の信用調査会社「帝国データバンク倉敷支店」によりますと、4月30日に（株）S＆Dサービス（資本金30万円、倉敷市庄新町）が岡山地裁倉敷支部から破産手続き開始決定を受けたということです。 【この記事を画像でみる】2024年設立のリフォーム工事業者...戸建住宅や店舗の改築を請け負い2025年度の年売上高は約5600万円計上→しかし、代表の体調不良で運営が立ち行かなくなる...設立1年あまりで破産開始手続