コペンハーゲンは17日、DF鈴木淳之介がファン投票のクラブ年間MVPに選出されたことを発表した。鈴木は今季、湘南ベルマーレからの完全移籍でコペンハーゲンに加入した。22歳で臨む初の海外挑戦は怪我で出遅れたもののデンマークリーグ21試合に出場したほか、UEFAチャンピオンズリーグ7試合と国内カップ戦7試合にも出場。出場した公式戦35試合のうち33試合が先発とレギュラーの座を掴んでいる。また、鈴木は同日に行われた最