開催：2026.5.18 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 3 - 8 [パドレス] MLBの試合が18日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとパドレスが対戦した。 マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するパドレスの先発投手はルーカス・ジオリトで試合は開始した。 1回表、3番 ガビン・シーツ 初球を打ってライトスタンドへのホームランで