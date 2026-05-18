18日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比566.20円（-0.92％）安の6万843.09円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は387、値下がりは1152、変わらずは21と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は178.61円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＳＢＧ が102.98円、アドテスト が76.03円、東エレク が56.32円、ダイキン が37.21円と並んだ。 プラス寄与