18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数481、値下がり銘柄数938と、値下がりが優勢だった。 個別ではＡＩメカテック、ＡＫＩＢＡホールディングス、岡本硝子がストップ高。フェイスネットワーク、シキノハイテックは一時ストップ高と値を飛ばした。岐阜造園、ＫＧ情報、昭栄薬品、ダイニック、シリコンスタジオなど27銘柄は年初来高値を更新。大井電気、ｓａｎｔｅｃＨｏｌｄｉｎｇｓ、Ｓｐ