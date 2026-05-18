18日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比13.1％増の3138億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.2％増の2405億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸ国債先物ダブルイン 、ＮＥＸＴ金融 、グローバルＸ中小型リーダーズ－日本株式 、グローバルＸ