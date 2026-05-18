18日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数197、値下がり銘柄数375と、値下がりが優勢だった。 個別ではＲＯＸＸ、技術承継機構、リファインバースグループがストップ高。シャノン、ログリーは一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス、アストロスケールホールディングス、ディジタルメディアプロフェッショナル、ドリコム、ソーシャルワイヤーなど12銘柄は年初来高値