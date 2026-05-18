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18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ149953 5.5 61010 ２. 日経Ｄインバ 2417840.23566 ３. 野村日経平均 16590 -24.8 63690 ４. 日経ベア２ 1457883.887.5