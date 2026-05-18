銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、自分が払うわけじゃないのに「シャンパン？やめといたら？」とか言い出すおじさん。○おじさんの中に「刺客」が紛れ込んでいるまるでジャイアンとスネ夫でいうところのスネ夫っぽいというか、もっと悪意のある言い方をすると「腰巾着」とでも呼ぶべきでしょうか。常にボス男性のそばを離れない男性っていますよね。銀座