映画『シャドウワーク』(9月25日公開)のティザーポスタービジュアルと特報映像が公開された。映画『シャドウワーク』ティザーポスタービジュアル○2種の特報映像で共通して刻まれる言葉映画『シャドウワーク』で主人公の紀子を演じるのは吉岡里帆。もう一人の主役・薫を奈緒が演じる。幅広い作品で多様な人物を生き抜いてきた二人が、初の映画ダブル主演を果たす。共演は、風吹ジュン、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、