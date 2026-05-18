株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が18日、自身のXを更新し、保有株の株主優待を説明した。【写真】気になる持ち株！めっちゃ美味そうな株主優待で貰ったパン定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「昔、ドトールの株主だったのですが、2008年に日本レストランと経営統合。今はドトールトー・日レスホールディングス100株の株主です」と報告。続けて「毎年10