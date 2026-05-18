5月17日に放送された『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第14話「宇宙の真理」にて、藤田玲が先代の“ギャバン”御蔭哲真役として登場した。デス・ギャバンを追ってきた弩城怜慈(演：長田光平)ことギャバン・インフィニティら3人のギャバンを前にしても圧倒的な力の差を見せたデス・ギャバンは蒸着を解除し、怜慈の先代の“ギャバン”だった御蔭哲真(演：藤田玲)が姿を現す。怜慈を自らの陣営に招き入れるため、再びデス・ギャ