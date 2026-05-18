きょう未明三重県津市の住宅兼木工所が全焼し、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。 【写真を見る】住宅兼木工所が全焼 焼け跡から年齢 性別のわからない2人の遺体 住人の75歳男性は顔や腹にやけど 74歳妻 42歳息子と連絡つかず 三重・津市 警察によりますと、きょう午前1時20分ごろ、津市美杉町八知で「家が燃えている」と住人の女性から消防に通報がありました。消防車などが消火にあたり、火は約4時間半後に消し止められま