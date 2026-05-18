元プロレスラー・格闘家でタレントの高田延彦（※高＝はしごだか／64）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。“愛車候補”の車との2ショットを公開した。【写真】かっこいい！…高田延彦の愛車候補の“超高級スーパーカー”の全貌高田は「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた」「まずは惹かれるクルマがあるのか無いのか？動き始めましょかって事で試乗第一弾」というコメントとともに、“超高級ス