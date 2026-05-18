日清食品は5月18日、「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」(希望小売価格248円/税別)を全国で発売する。「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」(希望小売価格248円/税別)暑さで食欲が落ちやすい初夏に向けて、"スパイスが主役" のカップヌードルが登場する。チキンの旨みとトマトの酸味をベースに、青唐辛子やクミン、コリアンダーなど14種のスパイスをきかせたカレースープは、旨み豊かでコク深い味わいが特長。別添の「あとが