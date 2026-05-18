福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の生徒が死傷したバス事故で、福島県警は１８日、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕した新潟県胎内市の無職の男（６８）を事故現場に立ち会わせ、実況見分を行った。県警は事故原因の特定を進める。午前９時過ぎに始まった実況見分は、磐梯熱海インターチェンジ（ＩＣ）―猪苗代磐梯高原ＩＣを通行止めにして実施。男はヘルメットをかぶり、捜査員