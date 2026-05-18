ニホンザル「パンチ」＝3月、千葉県の市川市動植物園（ロイター＝共同）オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出たニホンザル「パンチ」がいる千葉県の市川市動植物園のサル山に侵入したとして、市川署は18日までに、威力業務妨害の疑いで、いずれも自称、米国籍の大学生の男（24）と歌手の男（27）を逮捕した。サルにけがはなかった。逮捕容疑は、共謀して17日午前10時50分ごろ、柵を乗り越えてサ