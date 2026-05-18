木原稔官房長官は18日の記者会見で、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」について、「高市内閣では、トクリュウへの対応を治安対策上の最重要課題と位置づけ、その撲滅を目指している。引き続きトクリュウ対策を強化していく」と述べた。14日に栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる16歳の少年4人、指示役とみられる20代の夫婦の計6人が逮捕されている。木原長官は、「亡くなった被