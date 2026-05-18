歌舞伎俳優市川團子（22）が18日までにインスタグラムを更新。歌舞伎化される「もののけ姫」への思いを投稿した。スーパー歌舞伎「もののけ姫」で、アシタカ、シシ神を演じる團子は、ビジュアル映像をアップし「スーパー歌舞伎は、祖父が歌舞伎の未来を見据え、今に生きるみずみずしくエネルギーに満ちた歌舞伎を目指し創られたものです」と、祖父の市川猿翁さんの功績に触れた。さらに「スーパー歌舞伎シリーズ」に新しい作品を加