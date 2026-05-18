Nadiaは5月15日、「家庭の食中毒対策」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2026年4月27日〜5月1日、同社が運営する「Nadia」登録ユーザー1,232名を対象にインターネットで行われた。○家庭内食中毒のヒヤリ体験れまで食中毒関連で「ヒヤリ」とした経験はありますか?「食中毒関連でヒヤリとした経験はあるか」という質問で、「ある」と回答した人は全体の22.1%だった。さらに具体的な内容について聞くと、「カレーの常