ネスレ日本は5月15日、濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」の新プロジェクト「最強!濃縮割り師決戦 2026」プロジェクト発表会をネスカフェ 原宿で開催した。最強!濃縮割り師決戦 2026」プロジェクト発表会○"割り"を極める新プロジェクトが始動同商品は、水や牛乳のほか、炭酸水やジュース、フルーツなど様々な素材と自由に組み合わせられる500ml入りの濃縮コーヒーで、1本で約15杯分楽しめるその特長にちなみ、今回は1