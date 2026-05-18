男子ゴルフの今季メジャー第２戦「全米プロ選手権」最終日（１７日＝日本時間１８日、ペンシルべニア州ニュータウンスクエアのアロニミンクＧＣ＝パー７０）、１１位から出た松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、７ボギーの７２とスコアを落とし、通算イーブンパーの２６位だった。通算９アンダーでアーロン・ライ（英国）がメジャー初優勝を果たした。首位と４打差圏内に松山を含め２２人がひしめく大混戦で最終日を