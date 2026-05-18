ファミリーマートは5月29日、韓国コスメブランド「milktouch(ミルクタッチ)」のミニサイズコスメ、ティント・グロス・マスカラを全国のファミリーマートで順次発売する。「milktouch」のミニサイズコスメを発売同シリーズは、持ち運びに便利な「ミニサイズ」の枠を超え、ファッションの一部として自分らしさを表現できる限定コレクション。すべての商品にハートチャームが付いており、バッグやポーチに取り付けて自分好みにアレン