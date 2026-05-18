オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が、同リーグ得点王に輝いた。今季３１試合に出場し、２５ゴールを決めた。２位に８ゴール差の独走で、オランダ１部で日本人初の快挙を達成した。欧州主要リーグの日本人では、２０２２〜２３年シーズンにスコットランド１部セルティックで２７ゴールをマークし得点王に輝いたＦＷ古橋亨梧以来の偉業となる。チームは１７日の最終節、敵地・ズウォレ戦を待たず２