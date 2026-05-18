フリーアナウンサーの神田愛花が１７日、インスタグラムを更新し、投稿した写真に体調不良で休養中の夫で「バナナマン」日村勇紀が映り込んでいるように見え、ネットユーザーを喜ばせた。神田は「アメリカで購入した服だけを着てニューヨークっぽい、週末ｕｓ幸せ」「美味しいなぁｕｓ」と投稿。併せて、ヤンキースのキャップをかぶり、カウンターで生ガキをおいしそうに食べる自身の写真など計３３枚添付した。いずれ