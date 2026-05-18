ファミリーマートは5月19日、任天堂のNintendo Switch2ソフト「ヨッシーとフカシギの図鑑」のキャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。「ヨッシーとフカシギの図鑑」キャンペーン○オリジナルデザインのヨッシーの豆皿がもらえる期間中、対象商品を2品購入ごとに、さまざまな表情の色違いのヨッシーがデザインされた豆皿4種のうち、いずれか1個がもらえる。期間は5月19日AM10:00〜6月1日まで。景品が無くなり次第終了とな