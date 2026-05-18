令和の怪物がいよいよ本領発揮だ。ドジャース・佐々木朗希（２４）が１７日（日本時間１８日）、敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発し、ＭＬＢ移籍後最長となる７回を投げて４安打１失点。８三振を奪っただけでなく無四球で制球力にも改善を見せ、今季２勝目をマークした。グラスノー、スネルと先発の主力投手が相次いで離脱していく中、剛腕がエンゼルス打線を封じ込め、チームの５連勝とフリーウエーシリーズのスイープに