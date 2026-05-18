大王製紙は5月15日、赤ちゃんのおむつかぶれについての調査結果を発表した。調査は2026年2月5日〜2月26日、未就学の子どもがいる20〜70代の男女532名を対象にインターネットで行われた。○7割以上が子どものおむつかぶれを経験お子さまがおむつかぶれになったことはありますか?先輩ママ・パパの7割以上が、子どものおむつかぶれを経験したと回答した。おむつかぶれで大変だったことはありますか?(複数回答)おむつかぶれで大変だっ