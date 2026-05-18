ブライアン・ノーマンJr.が衝撃TKOボクシングの前WBO世界ウェルター級王者、ブライアン・ノーマンJr.が16日（同17日）、米国で元IBFインターナショナル同級王者ジョシュ・ワグナー（カナダ）と対戦。2回TKOで圧倒し、再起戦で存在感を見せた。圧勝だった。2回、強烈な左フックを顔面に打ち込んだノーマンJr.。ひるんだワグナーはロープ際へ下がる。コーナーに追い詰めたノーマンJr.は容赦なく左右のパンチを乱れ打ち。防戦一方