見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第36回）が18日に放送され、りん（見上）の背中を押す直美（上坂）の姿が描かれると、ネット上には「本当に変わったなぁ」「相変わらずのツンデレ」「だんだん良いコンビになってきてる」といった反響が寄せられた。【写真】バーンズ（エマ・ハワード）にりんについて熱弁する直美（上坂樹里）りん