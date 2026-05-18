馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はシーザリオが勝った０５年のオークスを取り上げる。エピファネイア、リオンディーズ、サートゥルナーリアを送り出した名牝として知られるが、現役時代に国内では唯一のＧ１勝利。苦闘の末につかんだビッグタイトルだった。絶対絶命だった。後方５、６番手から直線に向いた福永とシーザリオにはゴールが見えなかった。超スローで一団となった馬群の中で前