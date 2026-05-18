JR西日本 JR西日本によりますと、18日午前10時30分ごろ、のぞみ119号（東京発、博多行）が屋根の上に飛来物（白い布）が発見されたため、岡山駅で車両の確認を行いました。 午前10時45分、安全の確認ができたため運転を再開しましたが、一部列車に最大10分程度の遅れがでています。